Новак: Запрет на экспорт топлива продлится нужное для стабилизации рынка время

Российский вице-премьер Новак заявил, что запрет на экспорт топлива продлится нужное для стабилизации рынка время

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские власти и Федеральная антимонопольная служба намерены строго контролировать снижение цен на топливо на независимых АЗС, передает ТАСС.

Так, в данный момент ФАС эффективно работает над тем, чтобы трансляция снижения биржевых цен не произошла на заправках владельцев, которые сами покупают дизель на бирже, а не производят на своих НПЗ.

При этом Новак добавил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже произошло в большей части регионов России, что может отразиться на ценах на АЗС.

По словам вице-премьера, решения касательно запрета экспорта российских нефтепродуктов уже привели к тому, что цены на бирже упали значительно, до 20% на дизельное топливо – в большей части регионов цена снизилась в мелком опте и это снижение составило уже от 3 до 10 тыс. руб. за тонну для дизельного топлива.

Кроме того, Новак заметил что правительство стремится не допустить роста цен на АЗС выше уровня инфляции в 2023–2024 годов.

В среду президент России Владимир Путин призвал оперативно реагировать на ситуацию с топливом. Глава государства потребовал обеспечить бензином потребности внутреннего рынка. Напомним, неделю назад правительство запретило экспорт топлива из России.

