Экс-командующий Уральским округом Росгвардии назначен замдиректора Росгвардии

Экс-командующий Уральским округом Росгвардии Бойко назначен на должность замдиректора Росгвардии

Tекст: Алексей Дегтярев

Бойко вручил личный штандарт командующего Уральским округом новому командующему Уральским округом войск генерал-лейтенанту Владимиру Спиридонову, передает ТАСС.

Спиридонов ранее был первым заместителем командующего Южным округом. На церемонии он выразил благодарность за оказанное высокое доверие.

Бойко родился в 1964 году в Кишиневе, в 1986 году окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, в 1995-м – Военную академию им. Фрунзе, в 2008 году – Военную академию Генштаба ВС России.

Он участвовал в боевых действиях в спецоперации на Украине. Имеет награды: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», «За заслуги перед Отечеством II степени» и другие.

В 2021 году получил звание «Почетный сотрудник Росгвардии». В 2022 году его назначили командующим Уральским округом Росгвардии.