Песков заявил о необходимости проверок готовности к ЧС

Tекст: Алексей Дегтярев

«Не только уместно, но необходимо», – ответил Песков на вопрос об уместности проведения технической проверки готовности системы оповещения населения о ЧС, передает ТАСС.

Он напомнил, что Япония живет в условиях «повышенной сейсмоопасности», там постоянно проводятся учения по экстренной эвакуации из зданий, и к этому все привыкли.

Также нужно проводить и учения в других областях. Вместе с тем он указал, что в Кремле «на себе не ощутили» проверку системы оповещения.

Во вторник МЧС сообщало, что 4 октября во всех российских регионах пройдет проверка систем оповещения населения.