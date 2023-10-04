Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Песков заявил о необходимости проверок готовности к ЧС
В России необходимо проведение проверок готовности к чрезвычайным ситуациям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не только уместно, но необходимо», – ответил Песков на вопрос об уместности проведения технической проверки готовности системы оповещения населения о ЧС, передает ТАСС.
Он напомнил, что Япония живет в условиях «повышенной сейсмоопасности», там постоянно проводятся учения по экстренной эвакуации из зданий, и к этому все привыкли.
Также нужно проводить и учения в других областях. Вместе с тем он указал, что в Кремле «на себе не ощутили» проверку системы оповещения.
Во вторник МЧС сообщало, что 4 октября во всех российских регионах пройдет проверка систем оповещения населения.