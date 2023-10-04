В РАН отреагировали на присуждение Нобелевской премии россиянину

РАН: Нобелевская премия по химии демонстрирует высочайший уровень отечественной науки

Tекст: Ольга Никитина

Калмыков в комментарии ТАСС отметил, что Екимов является ученым «с советскими, российскими корнями». Он напомнил, что в последний раз наш соотечественник становился лауреатом Нобелевской премии в 1956 году, это был советский академик Николай Николаевич Семенов.

«Премия еще раз говорит о том, что отечественная научная химическая школа – одна из ведущих в мире», – подчеркнул Калмыков.

Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.