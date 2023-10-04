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В РАН отреагировали на присуждение Нобелевской премии россиянину
РАН: Нобелевская премия по химии демонстрирует высочайший уровень отечественной науки
Присуждение Нобелевской премии по химии 2023 года группе ученых, в том числе представителю советской и российской научной школы Алексею Екимову, подтверждает высочайший мировой уровень отечественной химической науки, заявил вице-президент РАН Степан Калмыков.
Калмыков в комментарии ТАСС отметил, что Екимов является ученым «с советскими, российскими корнями». Он напомнил, что в последний раз наш соотечественник становился лауреатом Нобелевской премии в 1956 году, это был советский академик Николай Николаевич Семенов.
«Премия еще раз говорит о том, что отечественная научная химическая школа – одна из ведущих в мире», – подчеркнул Калмыков.
Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.