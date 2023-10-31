  • Новость часаСуд арестовал пятерых подозреваемых в беспорядках в Махачкале
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый повод для демонизации России Запад отыскал в Махачкале
    Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
    Патрушев: Обострение на Ближнем Востоке спровоцировали США
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Китай упростил въезд для россиян
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    17 комментариев
    31 октября 2023, 20:10

    Глава Пентагона заявил, что Россия может бросить вызов НАТО

    Глава Пентагона Остин заявил, что Россия может бросить вызов НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва может в перспективе «бросить вызов НАТО», заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям в Конгрессе США.

    Россия «рано или поздно» сможет бросить вызов Североатлантическому альянсу, сказал Остин в ходе слушаний, передает ТАСС. По его словам, успех России в ходе СВО поставит «под угрозу безопасность» находящихся рядом государств, в особенности стран Прибалтики.

    Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что для соглашений между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО. Напомним, Остин заявил, что Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддержку Киева.

    31 октября 2023, 15:29
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    @ Павел Орловский/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник.

    США использовали украинский кризис, чтобы разорвать экономические отношения Европы и России и устранить экономических конкурентов, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    Он отметил, что так американская сторона решает за счет других стран свои собственные экономические проблемы. Для этого также был осуществлен подрыв «Северных потоков», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    По его словам, Вашингтон разжигает конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. «В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», – заключил Патрушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин называл взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Коментарии (39)
    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (24)
    31 октября 2023, 13:02
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане

    Сенатор Долгов: Россия без советов США разберется, что делать в связи с прошедшими беспорядками в Дагестане

    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    США спровоцировали протесты в Дагестане, а теперь они же пытаются указывать, как России поступать в связи со случившимся. Однако Москва и без их советов разберется, что делать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. У России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – резюмировал Долгов.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    31 октября 2023, 10:19
    Антонов гневно осудил «желчную реакцию» США на события в Махачкале

    Посол Антонов: Попытки США подорвать Конституционный строй в России обречены на провал

    Антонов гневно осудил «желчную реакцию» США на события в Махачкале
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Желчная реакция администрации США и американской прессы на события в Махачкале являются не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, отметил, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам главы российского диппредставительства, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв Конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Накануне президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты.

    Коментарии (18)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 11:50
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

    Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские элиты с трудом воспримут уменьшение финансирования со стороны США. Офис Зеленского попытается громко заявить о своем недовольстве, но геополитических приоритетов Вашингтона это не изменит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США.

    «Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

    «Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

    «При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

    «Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

    «Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

    Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

    Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

    По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

    Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 12:26
    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне

    Onet: Провал наступления ВСУ мог быть рассчитан в Вашингтоне

    В Польше назвали провал ВСУ спланированным в Вашингтоне
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны с начала противостояния на украинской территории не рассчитывали на победу киевского режима, утверждает польское издание Onet.

    В Вашингтоне есть разные мнения об оказании помощи Киеву, это может говорить о том, что провал украинского контрнаступления мог быть «желательным и, возможно, даже запланированным» в США, пишет Onet, передает РИА «Новости».

    Американская сторона никогда не выступала за поставку систем вооружений, которые могли бы привести к поражению ВС России, указывается в материале.

    Автор подчеркивает, что мечты отдельных государств о потере Россией лица противоречат основам мировой политики, так как это государство имеет слишком большой вес.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (5)
    31 октября 2023, 18:44
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины

    Глава Пентагона Остин: Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддерживать Киев

    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

    По его мнению, руководство России «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины», а Москва «вскоре одержит верх», сообщает ТАСС.

    Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 14:48
    В Общественной палате напомнили о буйстве антисемитизма в США

    Член ОП Григорьев: США пытаются повесить на Россию ярлык антисемитизма на фоне выступлений против евреев на Западе

    В Общественной палате напомнили о буйстве антисемитизма в США
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Вашингтону вместо обвинений России в антисемитизме стоило бы обратить внимание на США и страны Европы, где выступления против евреев приобрели массовый характер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член Общественной палаты Максим Григорьев. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «Заявления Госдепа США абсолютно неуместны и не соответствуют реальному положению дел. Беспорядки в Махачкале – единичный случай, в результате которого ни один еврей не пострадал», – сказал член Общественной палаты Максим Григорьев.

    «В то же время в западных странах антиизраильские выступления приобрели массовый характер. Протесты, направленные против евреев, сейчас проводятся в Лондоне, Париже и других европейских городах. В самих США под лозунги в поддержку Палестины был захвачен Капитолий. Однако эти беспорядки, в отличие от событий в Махачкале, не вызывают возмущения в Вашингтоне», – подчеркивает собеседник.

    «Американцы изначально были готовы освещать события в Махачкале в нужном для них свете. Попытка обвинить нас в антисемитизме – это часть их информационно-психологической операции. Не секрет, что прошедшие беспорядки были организованы западными спецслужбами. Поэтому все последующие заявления Вашингтона были заранее определены и согласованы», – резюмировал Григорьев.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 15:50
    Патрушев: США готовили Украину к боевым действиям против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

    Он назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю – это «мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений». Патрушев обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По его словам, точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны.

    «В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы», – сказал секретарь Совбеза России.

    Ранее Патрушев заявил, что перспективы урегулирования украинского кризиса сегодня не просматриваются, Киеву не дадут пойти на заключение мира.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 11:40
    МО: США ведут разработки в рамках наступательной биологической программы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются воссоздать технологии получения биологических рецептур в рамках наступательной программы, об этом свидетельствует их программа обучения специалистов, для участия в которой в приоритете рассматривают бывших сотрудников военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

    По его словам, в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритетном порядке будут рассматриваться бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности, передает ТАСС. Кириллов добавил, что подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы.

    По его словам, проект курирует заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, а технологическую базу для обучения предоставят девять крупных производственных предприятий страны, которые специализируются на геномных исследованиях, биоинформатике, проведении работ с культурами клеток и тканей. Программа при этом состоит из двухмесячного предварительного курса и производственной практики, которая «дает участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов».

    Кириллов добавил, что участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов, так как данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

    «Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия», – сказал Кириллов.

    Он уточнил, что американская администрация стремится расширить масштабы программы создания биологического оружия. Так, по его словам, в марте 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная министерством обороны. В документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения.

    «Так, в отчете RAND, который имеется в нашем распоряжении, указано, что использование таких подходов «могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки». При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов», – отметил Кириллов.

    Он напомнил, что в октябре 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». В ходе них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, «по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина».

    Ранее Кириллов заявил, что США занимаются разработкой секретной стратегии противодействия оружию массового поражения.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 05:45
    В Госдепе назвали Турцию продуктивным и полезным членом НАТО

    Госдеп: США считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО, несмотря на позицию Анкары по сектору Газа и Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником Организации Североатлантического договора (НАТО), несмотря на позицию Анкары по сектору Газа и критику Израиля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Комментируя призывы к исключению Турции из НАТО за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей, глава пресс-службы Госдепа отметил, что это, разумеется, не первый раз, когда в Вашингтоне не соглашаются с Анкарой, однако в США все еще считают Турцию «продуктивным и полезным членом НАТО» и продолжат работать с Турцией по вопросам, в которых позиции сторон совпадают. Миллер также заявил о намерении Вашингтона давать Анкаре понять, когда между США и Турцией имеются разногласия, передает ТАСС.

    Официальный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с Турцией с целью дальнейшего укрепления альянса и в Вашингтоне с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества с Анкарой «по линии усиления НАТО, включающей в себя обеспечение скорейшего принятия Швеции в НАТО».

    В прошлую пятницу в Москве заявили, что российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в НАТО.

    Напомним, в прошлую среду спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО.

    Коментарии (0)
    Главное
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    В аэропорту Магас усилили безопасность после появления фейков о рейсе из Израиля
    Глава ФБР не исключил атаки ХАМАС на территории США
    Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях в глубине сектора Газа
    «АвтоВАЗ» нашел способ повысить свою конкурентоспособность за рубежом
    Участница конкурса «Мисс Вселенная» от России показала свой наряд
    В Сочи вернули реке Хероте историческое название

    Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

    Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США. Такой сценарий невыгоден никому, даже странам – экспортерам нефти, удаленным от зоны конфликта. Какую цену придется заплатить экономикам за этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые регионы учатся учить по-русски

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный плацдарм США в Европе дал трещину

    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............