  • Новость часаЭксперт: Следы организаторов беспорядков в Махачкале ведут на Украину
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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и 600 танков
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об обороне Крыма
    Министр обороны ФРГ призвал готовиться к войне в Европе
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    12 комментариев
    30 октября 2023, 12:41

    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    29 октября 2023, 16:30
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

    Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщают украинские СМИ.

    Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

    Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

    Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

    Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.

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    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

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    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

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    29 октября 2023, 15:16
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал организацию митингов в поддержку Украины и Палестины.

    Медведев опубликовал в своем Telegram-канале два фото, на которых показал малочисленный митинг за Украину и масштабный – за Палестину.


    «Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – говорится под постом.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    30 октября 2023, 09:17
    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана Меликов: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

    «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Меликов «с сожалением констатировал», что поддержку участникам беспорядков оказали в том числе и те силы в Дагестане, которым оказались «не выгодны социально-экономические преобразования» в республике. По его словам, к этому причастны те, кто лишился незаконного заработка.

    Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством. По его словам, прошедшая акция – это «нож в спину нашим военнослужащим, которые защищают всю нашу страну в зоне СВО». «Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник Меликов заявил, что ситуация, произошедшая в районе аэропорта Уйташ в Дагестане, не является показателем социально-политической обстановки во всей республике. По его словам, действия участников беспорядков являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    29 октября 2023, 16:33
    Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

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    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

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    30 октября 2023, 02:40
    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

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    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

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    30 октября 2023, 10:45
    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об обороне Крыма

    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонительных укреплениях Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Севастополе по подозрению в госизмене гражданина России, передавшего украинской стороне данные об оборонительных укреплениях Крыма, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, в Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации, передает ТАСС.

    Там добавили, что в марте 2023 года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

    Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи 275 УК предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

    Ранее житель Керчи сознался в отправке Киеву данных о технике России у Крымского моста.

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    30 октября 2023, 12:19
    На Украине придумали новый способ пополнения рядов ВСУ

    На Украине запустят «смарт-мобилизацию» для пополнения рядов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    По его словам, на Украине хотят запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которой он готов служить, передает ТАСС.

    Как утверждает Федоров, в рамках «смарт-мобилизации» желающие смогут подать заявку на ту или иную воинскую специальность и пройти по ней обучение.

    «Мы будем запускать «пилот» на операторов дронов. <…> Это может быть сапер, водитель, все должности будут», – сказал он.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

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    30 октября 2023, 05:44
    Экс-советник Кучмы заявил о настрое украинцев «менять ситуацию»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Если президент Украины Зеленский не остановится, то украинцам придется «менять ситуацию»

    Tекст: Антон Никитин

    Если президент Украины Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Украины нет средств и мужчин для прорыва, передает РИА «Новости».

    По его словам, люди, которые не умеют стрелять, которые не воевали, определились, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», «вы сами там давайте».

    Бывший советник Леонида Кучмы предупредил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», – подчеркнул Соскин.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

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