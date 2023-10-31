Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Эксперт: Дагестанцев можно было занять реальной помощью палестинцам

Генерал Ворожцов: Сочувствующих населению Газы дагестанцев надо было занять реальной помощью палестинцам

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Первыми на ближневосточные события, причем еще в начале октября, должны были отреагировать местные религиозные руководители, деятели культуры, лидеры общественного мнения. Они должны были предложить общественности свою позицию, дать оценку действиям ХАМАС», – отметил Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

«Кроме того, я не слышал, чтобы населению Дагестана были предложены легальные гуманитарные проекты помощи Газе. Нужно было запускать акции по сбору средств, предварительное формирование бригад волонтеров, строителей, которые будут помогать восстанавливать Газу, медиков, психологов. То есть необходимо было занять сочувствующих реальной помощью палестинцам. Говоря схематично, им следовало предложить конструктив вместо деструктива», – детализировал собеседник.

«Кроме того, выразить поддержку палестинцам можно через формы религиозной солидарности. Если бы все эти меры был своевременно реализованы, то не понадобилось бы подключать правоохранителей. Власти республики должны были донести до граждан тезис: если ты действительно хочешь помочь палестинцам, то нужно восстанавливать жизнь там, а не разрушать ее здесь», – указал он.

«Я хорошо знаю палестинцев. В начале нулевых я встречался с Ясиром Арафатом. И могу сказать, что у них всегда есть, скажем так, готовая программа помощи, с которой они обращаются к дружественным странам. В Москве есть посольство Палестины. Почему бы религиозным лидерам Дагестана не слетать к ним на встречу и не проработать совместно план помощи, о котором сообщить затем во всех СМИ и объявить сбор добровольцев?» – добавил эксперт.

«Синхронно с этим, конечно, правоохранители должны сводить на нет протестную активность: выявлять зачинщиков и точечно, а не массово, их задерживать. Также нужно было блокировать основные каналы связи между потенциальными активистами беспорядков, при этом предложив им альтернативные площадки, заранее контролируемые силовиками. К тому же в СМИ следовало вести разъяснительно-профилактическую работу, объясняя людям, что такие беспорядки играют только на руку врагам России», – пояснил аналитик.

«Я, конечно, не исключаю, что вовсе избежать беспорядков было невозможно. И силовики, избегая жертв и разрушений, дали толпе попасть в аэропорт. Там они собрались в одном месте и без большого скопления людей. Было бы гораздо хуже, если бы бойцы Росгвардии окружили аэропорт, а протестующие пошли бы в центр города, в какие-то спальные районы, к большим гостиницам. К тому же поднять подразделение по тревоге занимает два часа. Марш – еще два часа. Собственно, примерно через такое время Росгвардия как раз и прибыла в аэропорт», – объяснил генерал.



В понедельник вечером президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее в Дагестане, заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети с Украины, также к этому причастны западные спецслужбы. В этой связи глава государства указал на необходимость своевременных и четких действий по защите конституционного строя, межнационального и межрелигиозного согласия.

«Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане», – сказал президент. Он также отметил, что помочь Палестине «можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией». «Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул президент.

Напомним, накануне вечером несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Прорвав ограждение, они проникли на взлетную полосу, временно парализовав работу аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. К месту событий также прибыл спецназ.



В результате беспорядков пострадало несколько десятков человек как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Правоохранительные органы уже установили более 150 активных участников беспорядков, часть из них задержана и доставлена в территориальные отделы полиции. Отмечается, что многие факты противоправных деяний фиксировались с помощью камер видео- и фотонаблюдения.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что беспорядки в Махачкале могли быть «тренировкой» по раскачке национальных конфликтов в России.

