Американский эксперт Сакс упрекнул Байдена в глупом поступке по отношению к Путину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Статью Сакса «Фиаско неоконсерваторов на Украине» опубликовала греческая газета «Катимерини» – одна из наиболее антироссийских в Греции, передает РИА «Новости».

Как полагает Сакс, Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он добавил, что правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой, должно срочно изменить курс.

По его словам, Британия рекомендует США пойти на эскалацию, поскольку цепляется за имперские грезы XIX века, американские неоконсерваторы держатся за имперское высокомерие, но необходимо, чтобы возобладало более хладнокровное отношение.

Сакс предлагает США начать переговоры с Россией и пообещать не расширять НАТО на восток.

Ученый отметил, что президент Джо Байден должен проинформировать президента Владимира Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Сакс добавил, что Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года.

«Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь настало время сделать это», – полагает ученый.

Ранее в США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем.