Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Киев выразил недовольство возобновлением фестиваля европейского кино в России
Минкульт Украины счел «досадным недоразумением» сообщение о возобновлении фестиваля европейского кино в России
Санкции против России следует сохранять не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе, заявило министерство культуры и информационной политики Украины в связи с возобновлением фестиваля европейского кино в России.
Ведомство заявило, что «ценит дружбу и партнерство европейских коллег», а также осознает важность поддержки с их стороны. Отмечается, что «эта помощь искренняя и осознанная». В связи с этим министерство рассматривает как «досадное недоразумение» сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в России.
Фестиваль, проведение которого было приостановлено в 2022 году, открылся 25 октября в московском кинотеатре «Иллюзион». Организатором выступает представительство ЕС в России, передает ТАСС.
Напомним, в августе бурю негодования на Украине вызвало обращение папы Римского Франциска к российской католической молодежи: «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».