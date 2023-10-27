Газманов, Майданов, Бутина и Маленко станут наставниками в проекте «Знание.Авторы»

Tекст: Ольга Никитина

Активнее всего заявки присылали участники из Москвы – из столицы пришло более 55 работ. На втором месте по активности Московская область – 35 заявок. «Бронза» у Краснодарского края, оттуда прислано 30 заявок. К проекту присоединились и новые регионы. Авторы из ДНР прислали 25 заявки, а из ЛНР – 19, сообщается на сайте Российского общества «Знание».

Экспертный совет уже приступил к просмотру поданных работ и портфолио. Победители получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического авторского контента. Победители проекта «Знание.Авторы» представят свои стихи и песни на гала-концерте ко Дню Конституции России 12 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая пройдет в Москве, на ВДНХ, с 4 ноября по 12 апреля.

Песни победителей проекта также будут записаны в профессиональных студиях при участии известных артистов и музыкальных экспертов, после чего будут транслироваться на цифровых площадках. Помимо этого, все работы, включенные в шорт-лист проекта, войдут в единый сборник, который станет основой для создания крупнейшей в России базы патриотического творческого контента.

«Наша страна всегда славилась великими поэтами, творческими людьми, которые в своих стихах, картинах, песнях прославляли Родину. И сегодня как никогда важно писать о России, о ее прошлом, настоящем и будущем, подчеркивать красоту и величие», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, проект «Знание.Авторы» вызвал живой интерес аудитории. «Среди участников – люди самого разного возраста, интересов и профессий. Например, к проекту присоединился настоящий герой нашего времени, участник СВО, лейтенант Николай Павлов, а также совсем юный автор из Нижнего Новгорода Григорий Васильев. 1 сентября во время открытого урока «Разговор о важном» он прочитал свое стихотворение о России президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Отдельно я хочу поблагодарить тех, кто решил присоединиться к проекту в качестве наставников. Своим примером вы показываете, как важно уметь разделять свои знания и опыт с другими», – добавил Древаль.

Помогать финалистам будут наставники арт-лаборатории, к числу которых уже присоединились певец, композитор, народный артист России Олег Газманов, депутат Госдумы Мария Бутина, заслуженный артист России, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Денис Майданов, а также поэт и художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко и другие известные деятели России.

«Для меня честь стать наставником такого важного патриотического проекта как «Знание.Авторы». Талантам нужно помогать, и сегодня у талантливых молодых людей в нашей стране множество возможностей для самореализации. Творческой молодежи обязательно нужно уметь доставлять свое творчество до тех площадок, откуда оно может быть увидено, услышано и оценено аудиторией. В нашем проекте победители Арт-лаборатории получают уникальный шанс выступить на крупной площадке. Стихи и песни о Родине всегда были востребованы и популярны в нашей стране. Они всегда необходимы. Ознакомившись с присланными работами, я с удовольствием убедился, что эта тема среди молодых авторов максимально актуальна», – сказал Майданов.

Подать заявку на участие в просветительском проекте Российского общества «Знание» – Арт-лаборатории Знание.Авторы – могли авторы в возрасте от 14 лет – победители российских музыкальных и литературных конкурсов, а также авторы-любители, создающие патриотический контент по направлениям «стихотворения» и «песни».

Арт-лаборатория Знание.Авторы реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Следить за новостями проекта Знание.Авторы можно на официальной странице и на странице Вконтакте.

