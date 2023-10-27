В России собрались утвердить проект импортозамещения химпродукции

Глава Минпромторга Мантуров: Проект импортозамещения химпродукции в России планируется утвердить в I квартале

Tекст: Александра Юдина

По его словам, все поручения российского лидера Владимира Путина объединяются в один комплексный проект, работа по его утверждению планируется в первом квартале 2024 года, передает ТАСС.

Также Мантуров отметил, что в течение десяти лет в России запланирован запуск 47 основных производств в отрасли суммарно на 380 млрд рублей, 19 из которых – уже реализовано.

Вице-премьер добавил, что российские предприятия уже освоили выпуск средств химзащиты растений, клеи и герметики, а также лекарственных препаратов, косметики, парфюмерии, бытовой и промышленной химии, лаков и красок, строительных материалов, пищевых продуктов.

«По итогам прошлого года объемы выпуска мало- и среднетоннажной химии составили 4,5 млн тонн, что на 24% выше базового значения 2020 года», – сказал он, подчеркнув, что движение идет с опережением целевых индикаторов.

При этом Мантуров заметил, что при изменившейся конъюнктуре и возросшего спроса со стороны потребителей нужно ускорить темпы развития отрасли.

По его информации, на 2023 и 2024 годы правительство выделит 5 млрд рублей на НИОКРы и субсидирование кредитов на инвестпроекты. Кроме того, идет проработка механизмов долгосрочной поддержки отрасли как минимум до 2030 года.

В заключение вице-премьер добавил, что участников экономической деятельности будут стимулировать такие меры поддержки как компенсация процентных ставок по кредитам и затрат по НИОКРам.

«В следующем году ведомство получит порядка 7 млрд рублей дополнительно к тем 5 млрд, которые были приняты на прошлой неделе», – резюмировал Мантуров.

Напомним, глава Минпромторга доложил Путину о том, что в России фиксируется продолжение положительной динамики в промышленности.