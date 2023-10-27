Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Глава Пентагона заявил о ударах ВС США по связанным с Ираном объектам в Сирии
Глава Пентагона Остин: ВС США по распоряжению Байдена нанесли удары по связанным с Ираном объектам на территории Сирии
Вооруженные силы (ВС) США по распоряжению американского президента Джо Байдена нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что по приказу президента Байдена Вооруженные силы США «в целях самообороны» нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными [с ним] группировками», передает ТАСС.
По версии главы американского военного ведомства, «эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных вылазок против личного состава США в Ираке и Сирии, предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном».
По словам Остина, Байден распорядился предпринять эти действия, «чтобы ясно дать понять, что США не потерпят подобных атак», будут защищать своих граждан и интересы.
Как утверждает глава Пентагона, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 американский военнослужащий, однако все они уже вернулись в строй.
По данным, которые изложил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, за период с 17 по 26 октября силы США и западной коалиции 12 раз подверглись нападению беспилотников-«камикадзе» и ракет в Ираке и четыре раза – в Сирии. По версии Райдера, эти вылазки совершили военизированные группировки, поддерживаемые Ираном. «Мы считаем Иран несущим ответственность за эти группировки», – добавил пресс-секретарь Пентагона.
Перед этим на военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.
Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.