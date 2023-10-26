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В Москве презентовали экскурсионную программу выставки-форума «Россия»
На ВДНХ презентовали экскурсионную программу Международной выставки-форума «Россия». Узнать о достижениях и успехах страны гостям помогут более 2 тыс. экскурсоводов – участников конкурса «Проводники смыслов».
«Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Дирекция Выставки Достижений «Россия» специально для работы на ВДНХ организовали конкурс по отбору и подготовке экскурсоводов «Проводники смыслов». Именно от работы этих специалистов индустрии зависит восприятие туристами той или иной территории или посещаемого объекта, в нашем случае – площадки значимого для нашей страны мероприятия», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров.
Всего на Международную выставку-форум по программе «Больше, чем путешествие» отправятся 17 тыс. человек: 7 тыс. молодых людей в этом году и 10 тыс. в 2024: это активисты Движения Первых, участники проекта «Лидеры региона – 2023» и другая амбициозная молодежь. Важно, что как среди экскурсоводов, так и среди гостей будут представители новых регионов. Всего планируется отправить в Москву порядка 2 тыс. молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На протяжении полугода в интерактивном формате экскурсоводы будут рассказывать посетителям о важных вехах в отечественной истории и достижениях страны ХХI века по семи основным тематикам. Каждый из маршрутов отличается темой, длительностью и иммерсивными форматами.
Программа включает такие маршруты, как «Цифровое погружение», «Родная страна», «Зеленый путь», «Мой успех», «Арт-тропа», «Умная энергетика» и маршрут достижений «Россия – это мы», в ходе которого гости познакомятся с основной частью экспозиции выставки и посетят 75-й павильон – там будут представлены ключевые достижения всех 89 регионов страны. В других локациях они узнают о возможностях, которые открываются перед жителями страны в любом возрасте, современных технологиях, экологии, искусстве, покорении космоса и путешествиях.
Помимо перечисленных экскурсионных маршрутов, для гостей запланирована и иммерсивная экскурсия по ВДНХ, олицетворяющая тур по программе Росмолодежи «Больше чем путешествие» на основе опыта ее участников. Это театрализованное представление в формате многоголосого аудиоспектакля с привлечением актеров. Премьера состоится на Первом молодежном туристическом форуме «Больше, чем путешествие», который пройдет с 13 по 17 ноября в рамках выставки «Россия». В формате спецпроекта подобные экскурсии будут проходить дважды в месяц.
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетители увидят экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В ходе выставки запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.