Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Названы необходимые для обеспечения суверенитета информационного пространства РФ факторы
Суверенитет российского информационного пространства невозможно обеспечить без развития собственных программно-аппаратных решений, технологий и подходов, которые обеспечат стране устойчивое и независимое развитие, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме «Спектр–2023».
«Сегодня государству и бизнесу нужно держать в фокусе внимания обеспечение отрасли связи надежными доверенными решениями. Необходимо пресекать распространение недостоверной информации и деструктивного контента», – подчеркнул Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко считает, что жизненно необходимо восстанавливать телекоммуникационную и информационную инфраструктуру на территории новых субъектов России.
«Сейчас подключено свыше 2800 услуг фиксированной связи на социальных объектах. На ключевых узлах установлены технические средства противодействия угрозам. Обеспечено вещание российских ТВ и радиоканалов, установлено более 89 тыс. комплектов спутникового ТВ «Русский мир». Всего к концу года планируется установить 155 тыс. комплектов. Жители новых регионов могут оформить нужные документы, пособия и выплаты с помощью сервиса «Я в России» на портале «Госуслуги». Через него доступно 23 госуслуги, в МФЦ предоставляют до 40 услуг», – сказал Чернышенко.
«В условиях ведущейся против нас информационной войны важно работать на опережение, выявлять угрозы и своевременно принимать необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, для снижения негативного влияния на информационную инфраструктуру. В этом году внесены некоторые существенные изменения в законодательство, прежде всего направленные на повышение уровня информационного суверенитета», – отметила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
В первый день форума с докладами выступили топ-менеджеры телекоммуникационных компаний и представители профильных органов власти. Спикеры рассмотрели актуальные вопросы поддержки телеком-отрасли, участники дискуссионных панелей обсудили особенности разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в сфере связи.