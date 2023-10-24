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Харичев: Россия – это семья семей, в этом уникальность нашей страны
Перед Россией стоят два цивилизационных вызова – сохранение суверенитета и демографический вызов. Об этом на всероссийском идеологическом форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) заявил начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.
«Перед страной стоят, по сути, два цивилизационных вызова: сохранение собственного суверенитета и демографический вызов. Поэтому, говоря о нашей идее – русской идее, президент [России Владимир Путин] сказал о том, что это прежде всего патриотизм и семья. Это наш ответ на вызовы. При этом если мы говорим о патриотизме, то он не должен быть «диванным», он должен быть деятельным. А это укладывается в простые совершенно понятия. Во-первых, мы своих не бросаем. И поэтому ведем специальную военную операцию. Во-вторых, все для победы. Наши ребята на передовой, и каждый на своем месте должен ковать эту победу. В-третьих, мы вместе – все народы и нации. Мы вместе, потому что помогаем нашим бойцам и потому что помогаем семьям, которые остались без мужчин, ушедших на фронт», – цитирует Харичева «Царьград».
А еще для России наступило время возможностей, продолжил докладчик. «Мы сегодня можем перестроить свою экономику так, что станем технологически самостоятельны и экономически самодостаточны. На нас весь мир смотрит с надеждой, мы являемся неким локомотивом, который приведет всех к справедливому порядку, когда будут равные возможности у разных стран, когда каждый будет определять свою политику и форму развития сам и когда будут уважать друг друга, а не осуществлять свою безопасность за счет других. Построение такого справедливого миропорядка – это сегодня время возможностей», – подчеркнул Харичев.
Он также сформулировал идею о силе России. «Россия – это семья семей. Россия – это страна, которая объединяет много разных, маленьких и больших, семей, состоящих из родственников, друзей, коллег. Это наши малые группы, которые образуют эту большую страну. Это и разные народы. Помните, как президент сказал? «Я лакец, дагестанец, чеченец...» (после того как стало известно о подвиге бойца-лакца в СВО – прим. ВЗГЛЯД). Это множество народов и народностей, которые имеют свою самобытную культуру. И которые в то же время едины. В этом уникальность нашей страны. Нет такой второй страны в мире, которая, развивая самобытность своих народов, оставалась бы единой и сильной», – заключил спикер.