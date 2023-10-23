Merkur: Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий

Tекст: Антон Никитин

В материале говорится, что аналитики уже давно выявили у Abrams ряд характеристик, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине, передает РИА «Новости».

Как отмечается в публикации, президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что среди прочего мосты могут не выдержать эту модель из-за ее слишком тяжелого веса. Автор статьи отметил, что Abrams также имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения.

Кроме того, в статье подчеркивается, что американские танки поставили украинским войскам слишком поздно, и они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы. Некоторые западные эксперты и украинские чиновники также полагают, что объемы поставок, сроки передачи техники и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта от передачи Abrams Украине.

Напомним, переданные Украине американские танки Abrams в США назвали проблемой для ВСУ. В Китае отмечали, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, выявленной в ходе конфликта на Украине.