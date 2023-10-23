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    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    95 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    23 октября 2023, 00:57

    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине

    Merkur: Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий

    Tекст: Антон Никитин

    Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий, сообщает немецкий журнал Merkur.

    В материале говорится, что аналитики уже давно выявили у Abrams ряд характеристик, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что среди прочего мосты могут не выдержать эту модель из-за ее слишком тяжелого веса. Автор статьи отметил, что Abrams также имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения.

    Кроме того, в статье подчеркивается, что американские танки поставили украинским войскам слишком поздно, и они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы. Некоторые западные эксперты и украинские чиновники также полагают, что объемы поставок, сроки передачи техники и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта от передачи Abrams Украине.

    Напомним, переданные Украине американские танки Abrams в США назвали проблемой для ВСУ. В Китае отмечали, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, выявленной в ходе конфликта на Украине.

    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (24)
    20 октября 2023, 17:04
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности ВС России взять Харьков и Одессу

    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по украинскому вопросу, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

    ВС России могут взять Харьков и Одессу, исторически это русские города, которые никогда не были частью Украины, сказал Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент России Владимир Путин не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО и не намеревался двигаться «до польской границы». США и их союзники в Европе отказываются от переговоров, это и вынуждает Москву принимать решения о продвижении войск, заключил полковник.

    До этого Макгрегор советовал американскому руководству снизить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики. Также он ранее указывал на способность ВС России освободить Харьков и отмечал, что остается загадкой, почему они этого не делают.

    Коментарии (37)
    20 октября 2023, 18:30
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ

    Interia: Использование «Тосочки» в зоне СВО стало плохой новостью для ВСУ

    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» – плохая новость для украинской армии, оружие способно наносить чудовищные удары за считаные секунды, указало польское издание Interia.

    Залп из этого огнемета может уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия, пишет Interia, передает РИА «Новости».

    Термобарические снаряды, которые выпускает «Тосочка», способны разрушать серьезные укрепления за счет очень высокой температуры и избыточного давления, ударная волна от них может проходить сквозь стены строений, это очень опасно для всех укрывающихся там.

    ТОС-2 опаснее своего предшественника ТОС-1, машина теперь имеет бронированную кабину, мощный двигатель способен развить скорость до 100 км/ч. В задней части есть пусковая установка, а ракеты могут поражать цели в радиусе до 15 км.

    «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс базируется на шасси «Урала» с повышенной проходимостью, на борту есть автоматизированные системы стрельбы.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о боевой работе расчета ТОС-2 в зоне СВО, комплекс уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне.

    Коментарии (33)
    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (67)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (52)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 15:01
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

    Коментарии (20)
    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

    Коментарии (24)
    20 октября 2023, 21:57
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах

    Украина направила арестованные деньги банков России на внутренние выплаты

    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина решила направить арестованные деньги из банков России на выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье, заявила председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

    Как пишет Укринформ, из арестованных средств России на жилищные компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (около 120 млн долларов), передает ТАСС.

    По словам Шуляк, сегодня для выплаты компенсаций использовались замороженные средства работавших на Украине российских банков. Она уточнила, что самая крупная сумма была от «дочки» Сбербанка.

    Ранее министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (16)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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