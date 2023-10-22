«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
Он подчеркнул, что украинские паблики распространяют ложь, выкладывая видео о якобы «взрыве» в Севастополе. Кроме того, в своем Telegram-канале он добавил, что также не является правдой информация о работе средств ПВО.
Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают контроль обстановки.
Ранее в Севастополе второй раз за день была объявлена воздушная тревога.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым.