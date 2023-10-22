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    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    88 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 21:28

    Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.

    Он подчеркнул, что украинские паблики распространяют ложь, выкладывая видео о якобы «взрыве» в Севастополе. Кроме того, в своем Telegram-канале он добавил, что также не является правдой информация о работе средств ПВО.

    Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают контроль обстановки.

    Ранее в Севастополе второй раз за день была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым.

    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

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    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

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    22 октября 2023, 07:47
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме

    Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре

    Tекст: Антон Никитин

    Украине следует готовиться к тяжелой зиме, российские удары по критической инфраструктуре остаются угрозой стратегического масштаба, заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

    Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.

    Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.

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    22 октября 2023, 03:59
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения

    Responsible Statecraft: Кассетная боевая часть ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к гибели мирного населения

    Tекст: Антон Никитин

    Кассетная боевая часть американских ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.

    Эксперт подчеркнул, что США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, передает РИА «Новости».

    По словам Пичи, решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, так как это оружие неизбирательного действия. Эксперт назвал поставки американских ракет ATACM Украине игрой с жизнями мирного населения в будущем.

    Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.

    Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.

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    22 октября 2023, 06:30
    ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, в результате противник потерял до 140 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.

    В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.

    Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.

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    22 октября 2023, 00:11
    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару

    Tекст: Антон Никитин

    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару, свидетельствует появившееся в соцсетях видео.

    Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

    Логистические возможности «Новой почты» активно используются для обеспечения нужд Вооруженных силы Украины (ВСУ).

    Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    22 октября 2023, 10:29
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Tекст: Валентина Григоренко

    Автомобильное движение через Крымский мост в сторону Керчи вновь открыто, сообщил информационный центр об оперативной обстановке на транспортном переходе.

    Как указали в Telegram-канале информационного центра, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

    Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыли.

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    21 октября 2023, 22:48
    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.

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    22 октября 2023, 09:53
    Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВСУ не единичны случаи дезертирства, рассказал украинский пленный Александр Лыска.

    Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.

    Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

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    22 октября 2023, 14:26
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16

    Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.

    По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

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    22 октября 2023, 02:39
    На Украине пожаловались на недостаточное финансирование со стороны США

    Депутат Рады Железняк: Запрошенных президентом США Байденом у Конгресса средств для Киева будет недостаточно

    Tекст: Антон Никитин

    Средств, которые президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса США для Киева, будет недостаточно для финансирования нужд Украины, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что решил «немного покопаться» в тех 61,4 млрд долларов, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. По его словам, выделяемые Конгрессом США деньги рассчитаны на период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года. «Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц», – добавил украинский парламентарий.

    Железняк отметил, что на прямую бюджетную поддержку Украины в бюджете США заложено 11,8 млрд долларов. При этом депутат обратил внимание, что в Раде сейчас готовят бюджет на 2024 год, которым запланировано 42,9 млрд долларов доходов и 30% этих средств (12,87 млрд долларов) должны было поступить из США. По словам парламентария, запрошенных Байденом средств Украине не хватит на 13 месяцев, дефицит составит 2 млрд долларов.

    Железняк выразил уверенность, что «этот гэп перекроют другие доноры», но отметил, что по другим возможным донорам «тоже пока нет всех подтверждений».

    Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю. Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву 61,3 млрд долларов.

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    22 октября 2023, 09:15
    Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыли

    Инфоцентр: Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на подходах к мосту.

    Как говорится в сообщении, движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, в минтрансе Крыма сообщили, что приостановка движения связана с ремонтными работами, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Марат Хуснулин сообщил о завершении восстановительных работ на Крымском мосту и полном возобновлении автомобильного движения по переправе.

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    22 октября 2023, 02:05
    Жители Швеции стали меньше жертвовать на Украину из-за роста инфляции

    SVT Nyheter: Жители Швеции стали меньше жертвовать на поддержку Украины деньги из-за инфляции

    Tекст: Антон Никитин

    Живущая в Швеции врач украинского происхождения, глава организации по сбору помощи для Украины Екатерина Благодырь сообщила, что жители королевства стали меньше жертвовать на поддержку Украины из-за инфляции.

    Активистка призналась, что стала получать меньше пожертвований. Она выразила мнение, что это связано с тем, что «у людей в кармане немного меньше денег».

    «Жители Швеции на словах горячо поддерживают украинцев. Несмотря на результаты опросов, по которым шведы бьют все рекорды сочувствия в Европе, они очень неохотно отдают деньги на чужой конфликт», – приводит слова врача телекомпания SVT Nyheter.

    Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю.

    Коментарии (2)
    22 октября 2023, 16:16
    Украинского депутата задержали за нелегальный вывоз уклонистов за границу

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине задержали депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, сообщает украинское издание «Вести».

    Отмечается, что задержанный является депутатом Днестровского райсовета в Черновицкой области. Он перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес», чтобы те избежали мобилизации, передает РИА «Новости».

    Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

    Ранее бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего «официальное» разрешение покинуть страну.

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    22 октября 2023, 12:51
    В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

    Очевидцы: В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов ставят на воинский учет, начались увольнения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, в Киеве начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет, рассказали очевидцы.

    Как сообщил источник ТАСС, всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют.

    Как указал другой житель Киева, в столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, люди рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%.

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