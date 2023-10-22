Сальдо: Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты

«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.85 комментариев
Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю
Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».
«Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.
Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.
В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.
Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.
Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией
Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».
Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.
В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.
«Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.
Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.
«Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.
Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.
На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS
Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.
Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре
Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».
По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.
Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.
Responsible Statecraft: Кассетная боевая часть ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к гибели мирного населения
Эксперт подчеркнул, что США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, передает РИА «Новости».
По словам Пичи, решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, так как это оружие неизбирательного действия. Эксперт назвал поставки американских ракет ATACM Украине игрой с жизнями мирного населения в будущем.
Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.
Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.
Напомним, во вторник Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении
Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.
В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.
Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.
Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Логистические возможности «Новой почты» активно используются для обеспечения нужд Вооруженных силы Украины (ВСУ).
Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.
Как указали в Telegram-канале информационного центра, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Отмечается, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром в воскресенье временно перекрыли.
Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.
Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.
Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.
Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.
Экс-канцлер Германии Шредер назвал Крым частью истории России
Политик, комментируя перспективы завершения украинского конфликта, назвал Крым исторической частью России, передает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.
Шредер считает, что Украина не должна пытаться стать членом НАТО, потому что Киеву не удастся выполнить все условия для вступления в альянс.
Еще одной серьезной проблемой бывший канцлер считает запрет на двуязычие в стране, который необходимо отменить. Также Шредер высказал мнение, что. Украине также нужны гарантии безопасности, которые могут предоставить Совбез ООН и Германия.
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Депутат Рады Железняк: Запрошенных президентом США Байденом у Конгресса средств для Киева будет недостаточно
Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что решил «немного покопаться» в тех 61,4 млрд долларов, которые в запросе Белого Дома должны идти на Украину. По его словам, выделяемые Конгрессом США деньги рассчитаны на период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года. «Получается, надо этими деньгами закрыть почти год. Даже, скорее всего, больше, возьмем плюс один месяц», – добавил украинский парламентарий.
Железняк отметил, что на прямую бюджетную поддержку Украины в бюджете США заложено 11,8 млрд долларов. При этом депутат обратил внимание, что в Раде сейчас готовят бюджет на 2024 год, которым запланировано 42,9 млрд долларов доходов и 30% этих средств (12,87 млрд долларов) должны было поступить из США. По словам парламентария, запрошенных Байденом средств Украине не хватит на 13 месяцев, дефицит составит 2 млрд долларов.
Железняк выразил уверенность, что «этот гэп перекроют другие доноры», но отметил, что по другим возможным донорам «тоже пока нет всех подтверждений».
Накануне в Конгрессе США выступили против запроса президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американским законодателям о выделении помощи Украине и Израилю. Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву 61,3 млрд долларов.
В своем Telegram-канале он сообщил о повреждении объекта, но других подробностей не привел, передает ТАСС.
Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили.
Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами
По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».
По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.
Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.
Инфоцентр: Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто
Как говорится в сообщении, движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, в минтрансе Крыма сообщили, что приостановка движения связана с ремонтными работами, передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Марат Хуснулин сообщил о завершении восстановительных работ на Крымском мосту и полном возобновлении автомобильного движения по переправе.