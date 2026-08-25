Греческий историк раскритиковал Нолана за темнокожую Елену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кастинг темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной в фильме «Одиссея» искажает греческую мифологию, передает РИА «Новости». Режиссер картины Кристофер Нолан утвердил на эту роль кенийку Лупиту Нионго.

«На мой взгляд, это режиссерский прием, целью которого было вызвать дискуссию, не добавив при этом абсолютно ничего ни к сюжету, ни к смыслу фильма», – заявил греческий историк-антиковед Ангелос Ханиотис. По его словам, режиссер лишь внес очередную анахроничную деталь в ленту.

Ученый отметил, что стремление к разнообразию ради премии «Оскар» можно было реализовать через других персонажей. Он подчеркнул, что темнокожая Елена логически требует темнокожего Зевса, а также других родственников героини, таких как Клитемнестра и Орест.

Историк напомнил, что мифы являются культурным наследием, требующим уважительного отношения. Подобные решения он сравнил с превращением валькирий в темнокожих, а Будды – в блондина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее этот греческий историк отметил грубые исторические несоответствия декораций и сюжета в новой картине.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с британским режиссером экранизацию поэмы Гомера по видеосвязи.

В мировом прокате голливудская лента «Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю.