В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

Tекст: Антон Никитин

Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

«Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.