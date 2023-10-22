  • Новость часаАэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов»
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    Мнения
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    0 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    62 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 12:51

    В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

    Очевидцы: В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов ставят на воинский учет, начались увольнения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, в Киеве начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет, рассказали очевидцы.

    Как сообщил источник ТАСС, всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют.

    Как указал другой житель Киева, в столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, люди рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%.

    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (52)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (16)
    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

    Коментарии (11)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (16)
    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 06:30
    ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли до 140 бойцов на южнодонецком направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, в результате противник потерял до 140 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Офицер сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ВС России были поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области, в результате чего противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля, передает ТАСС.

    В Минобороны также рассказали, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял шесть минометных расчетов, добавил Чехов.

    Напомним, в пятницу российские войска провели групповые удары по подразделениям украинских националистов и наемников.

    Коментарии (4)
    22 октября 2023, 03:59
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения

    Responsible Statecraft: Кассетная боевая часть ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к гибели мирного населения

    Tекст: Антон Никитин

    Кассетная боевая часть американских ракет ATACMS с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.

    Эксперт подчеркнул, что США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, передает РИА «Новости».

    По словам Пичи, решение администрации президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, так как это оружие неизбирательного действия. Эксперт назвал поставки американских ракет ATACM Украине игрой с жизнями мирного населения в будущем.

    Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.

    Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.

    Коментарии (5)
    22 октября 2023, 07:47
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме

    Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре

    Tекст: Антон Никитин

    Украине следует готовиться к тяжелой зиме, российские удары по критической инфраструктуре остаются угрозой стратегического масштаба, заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

    Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.

    Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.

    Коментарии (6)
    22 октября 2023, 00:11
    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару

    Tекст: Антон Никитин

    Терминал «Новой почты» в Харькове подвергся ракетному удару, свидетельствует появившееся в соцсетях видео.

    Украинские власти подтвердили факт нанесения удара по терминалу «Новой почты» в Харькове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

    Логистические возможности «Новой почты» активно используются для обеспечения нужд Вооруженных силы Украины (ВСУ).

    Напомним, в пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности ВС России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 15:14
    ВС России уничтожили склады боеприпасов на аэродроме возле Кривого Рога

    Минобороны: Склад с боеприпасами и топливом ВСУ уничтожен на аэродроме возле Кривого Рога

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в районе Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, склады с топливом и боеприпасами ВСУ были уничтожены на аэродроме «Долгинцево» возле Кривого Рога.

    Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что объект промышленной инфраструктуры был поражен в городе.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 22:48
    Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства российской системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в субботу около 21.00 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, за минувшие сутки российская ПВО сбила три украинских военных самолета и вертолет.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 20:09
    Шредер назвал Крым частью истории России

    Экс-канцлер Германии Шредер назвал Крым частью истории России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым является для России не просто регионом, а частью истории России, пишет Berliner Zeitung.

    Политик, комментируя перспективы завершения украинского конфликта, назвал Крым исторической частью России, передает RT со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Шредер считает, что Украина не должна пытаться стать членом НАТО, потому что Киеву не удастся выполнить все условия для вступления в альянс.

    Еще одной серьезной проблемой бывший канцлер считает запрет на двуязычие в стране, который необходимо отменить. Также Шредер высказал мнение, что. Украине также нужны гарантии безопасности, которые могут предоставить Совбез ООН и Германия.

    Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.

    Коментарии (3)
    21 октября 2023, 17:19
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ обстрелял гражданские объекты в Донецке кассетными боеприпасами, под удар попали торговые склады и СТО.

    По словам очевидца, было слышно пару взрывов, также был прилет по машине, которая подорвалась и начала гореть, передает РИА «Новости».

    Ряд кассетных снарядов попали по торговой базе неподалеку, где хранятся продукты и бытовая химия. По словам местной жительницы, в здании находились люди.

    Ранее ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ возле Кривого Рога.

    Коментарии (8)
    22 октября 2023, 09:53
    Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВСУ не единичны случаи дезертирства, рассказал украинский пленный Александр Лыска.

    Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.

    Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

    Коментарии (0)
    Главное
    Задержаны угрожавшие самарскому губернатору мигранты
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году
    В США жестоко убили женщину-раввина
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударную авиацию Украины выманили на дистанцию смерти

    За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО. В чем могла заключаться суть этой операции и как она была реализована? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов»

    Франция готовится «изгнать из страны» свыше десятка граждан России, и это вовсе не те, кто попал в какие-либо санкционные списки. Речь идет о сторонниках радикального исламизма, выходцах с Северного Кавказа. Кто эти люди и какое отношение они имеют к диким преступлениям в регионах Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............