В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

Очевидцы: В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов ставят на воинский учет, начались увольнения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют.

Как указал другой житель Киева, в столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, люди рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%.