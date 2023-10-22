Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир
Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Корнеевой, передает ТАСС. Корнеева стала второй россиянкой, выигравшей эти соревнования. В 2016 году победительницей турнира становилась Анна Блинкова.
Ранее россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале теннисного турнира категории WTA 500 в Токио.