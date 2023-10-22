В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме

Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре

Tекст: Антон Никитин

Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».

По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.

Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.