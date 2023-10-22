Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре
Украине следует готовиться к тяжелой зиме, российские удары по критической инфраструктуре остаются угрозой стратегического масштаба, заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.
Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».
По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.
Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.