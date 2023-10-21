ВСУ потеряли более 400 человек на Краснолиманском и Донецком направлениях

Главы пресс-центров группировок российских войск Савчук и Астафьев сообщили о потере ВСУ более 400 человек

Tекст: Антон Антонов

Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российские войска нанесли удары по 130 целям. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено свыше 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ. По его словам, потери ВСУ «составили свыше 255 украинских военнослужащих». Артиллерия и авиация нанесли удары по ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, передает ТАСС.

На Донецком направлении группировка российских войск «Юг» нанесла удары «по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки», сообщил Астафьев. По его словам, ВСУ «потеряли до 155 военнослужащих». В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три миномета в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки, передает РИА «Новости».

Напомним, за сутки российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили семь украинских МиГ-29. А всего с начала недели уничтожено 12 самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.