Подведены итоги работы региональных отделений «Единой России» в ЛНР и ДНР за год

«С первых же дней в наши ряды в ДНР и ЛНР влились десятки тысяч человек из ведущих общественных организаций «Донецкая Республика» и «Мир Луганщине». Несмотря на все сложности по сути военного времени, за прошедший год нам многое удалось сделать. В республиках работают партийные проекты, реализуется Народная программа, построена разветвленная сеть местных и первичных отделений», – написал он в своем Telegram-канале.

Работу отделений по достоинству оценили жители в ходе прошедшей избирательной кампании. «Единая Россия» на первых в истории республик российских выборах одержала более чем убедительную победу. При высочайшей явке партия получила около 75% голосов. Такое доверие людей – результат работы наших донецких и луганских коллег, подчеркнул Турчак.

«Поздравляю Донецкое и Луганское отделения партии с первой годовщиной. Дальнейших успехов на благо жителей ДНР и ЛНР!» – заключил он.

