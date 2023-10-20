  • Новость часаПосол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
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    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    Названные марки автомобилей для российских чиновников
    Гиперзвуковой комплекс «Авангард» загрузили в пусковую установку
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 14:24

    Россия начала проверку информации о подземном взрыве в Неваде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проверяет информацию о ситуации с проведением Национальным агентством ядерной безопасности США подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества на испытательном полигоне в Неваде, сообщили в МИД РФ.

    Если информация о проведении химического испытания подтвердится, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте министерства.

    Рябков указал на позицию России по ядерным испытаниям, напомнив о словах главы государства Владимира Путина в послании Федеральному собранию: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытание, то и мы проведем».

    Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде.

    19 октября 2023, 18:52
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.

    Как сообщили очевидцы каналу, Милохина избили из-за того, что он заглянул в открытое окно одного из домов. Местный житель под антироссийские лозунги избил россиянина, передает URA.ru.

    К избивающему парня мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли. После случившегося Милохин экстренно улетел в Дубай.

    Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы. Тогда Милохин опять покинул Россию. 

    Коментарии (74)
    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

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    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

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    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

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    20 октября 2023, 09:46
    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с несоответствующим действительности утверждением, что Евросоюз якобы выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, в то время как программа помощи еще не утверждена Евросоветом.

    Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

    «ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

    В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

    Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

    До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

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    20 октября 2023, 07:03
    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом

    Минобороны опубликовало видео загрузки «Авангарда» в шахтную пусковую установку в Оренбургской области

    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области, сообщило Минобороны России.

    Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». МБР загрузили в пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Минобороны указало, что на «сложнейшие технологические операции» потребовалось несколько часов. Подчеркивается, что подготовлена инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка.

    Весной сообщалось, что второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии РВСН с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» будет полностью укомплектован к 2025 году.

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    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

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    19 октября 2023, 20:19
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    «Зачем ты это сделала? Это не круто», – сказал Пеюхенен. В ответ зрительница посоветовала музыканту съездить на Украину, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

    В соцсетях украинцы осудили поступок певца, однако Пеюхенен оправдался, что перепутал флаг со шведским. При этом он заявил, что против Швеции ничего не имеет.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

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    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

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    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

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    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    19 октября 2023, 19:54
    Дуда: До 1989 года только свиньи ходили на выборы в Польше

    Президент Польши назвал «свиньями» голосовавших на выборах во времена ПНР

    Дуда: До 1989 года только свиньи ходили на выборы в Польше
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Польши Анджей Дуда назвал «свиньями» тех граждан страны, которые принимали участие в выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР).

    По его словам, демократия в Польше укоренилась, удалось изменить общественный подход благодаря поступательной правильной деятельности. «Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», – передает РИА «Новости» слова Дуды, который выступил на съезде профсоюза «Солидарность».

    Он заявил, что во времена ПНР явка избирателей на всевозможных выборах завышалась. Вместе с тем Дуда отметил рекордную явку на прошедших 15 октября выборах в Польше.

    Напомним, по итогам выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, «Третий путь» – 65, «Левые» – 26. Еще 18 мест получила «Конфедерация».

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    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
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    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

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