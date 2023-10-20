Россия начала проверку информации о подземном взрыве в Неваде

Tекст: Валерия Городецкая

Если информация о проведении химического испытания подтвердится, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте министерства.

Рябков указал на позицию России по ядерным испытаниям, напомнив о словах главы государства Владимира Путина в послании Федеральному собранию: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытание, то и мы проведем».

Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде.