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Россия начала проверку информации о подземном взрыве в Неваде
Россия проверяет информацию о ситуации с проведением Национальным агентством ядерной безопасности США подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества на испытательном полигоне в Неваде, сообщили в МИД РФ.
Если информация о проведении химического испытания подтвердится, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», – говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте министерства.
Рябков указал на позицию России по ядерным испытаниям, напомнив о словах главы государства Владимира Путина в послании Федеральному собранию: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут ядерное испытание, то и мы проведем».
Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде.