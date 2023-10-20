Власти Грузии разработали план на случай ядерной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, существующие вызовы не исключают применения ядерного оружия. При этом Лилуашвили уточнил, что имеет ввиду не Грузию, а регион в целом, передает ТАСС.

Он добавил, что под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который придется воплотить в реальность.

Лилуашвили также добавил, что у Минздрава есть конкретный план по запасам медикаментов и лечению людей, а также организации бомбоубежищ. В то же время он уточнил, что в случае ядерного удара бомбоубежища могут оказаться непригодными.

Ранее президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.