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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 11:59

    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    Так по просьбе Зарубина президент прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (14)
    14 октября 2023, 11:32
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков публикацией открытки с флагманом Северного флота ВМФ России.

    Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.

    Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.

    Коментарии (24)
    12 октября 2023, 20:04
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

    Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

    В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

    Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Коментарии (29)
    13 октября 2023, 16:50
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Коментарии (46)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 17:04
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ

    Путин обвинил американские СМИ в искажении действительности

    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию призвал не доверять американским средствам массовой информации, так как они зачастую искажают действительность.

    «Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат», – сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о якобы запустении российской авиабазы Кант в Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал гарантом безопасности в Центральной Азии авиабазу Кант ВС России.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 08:54
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

    Коментарии (11)
    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

    Коментарии (6)
    13 октября 2023, 12:34
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    Путин: Россия не зубоскалит из-за рецессии в Европе
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие экономики Евросоюза ушли в минус, но Россия не зубоскалит, не рукоплещет, хотя и констатирует этот факт, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуется, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, в отечественной экономике произошли масштабные изменения, позволяющие самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей.

    Путин отметил, что в структуре роста 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство.

    «То, что мы раньше в больших количествах закупали за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, – но многое начинает производиться в Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.

    Коментарии (23)
    14 октября 2023, 02:06
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил нескольким американским конгрессменам о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, это может произойти в ближайшие недели, поэтому госдеп может пересмотреть свой подход к предоставлению военной помощи Баку, передает РИА «Новости».

    В публикации указывается, что законодатели оказывали давление Блинкена по поводу мер в отношении Азербайджана.

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 17:27
    Путин объяснил колебания курса рубля
    Путин объяснил колебания курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Курс рубля может колебаться по причине того, что валютная выручка в достаточном объеме не возвращается в страну, заявил президент России Владимир Путин.

    «Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего связанных с валютой. На первом этапе мы максимально все разбюрократили, но в силу различных обстоятельств, сейчас не буду их повторять, но наши экономические операторы достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать за рубежом», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как валютные ограничения помогут рублю.

    Коментарии (25)
    14 октября 2023, 04:32
    Сенатор в США потребовала уволить помощника президента по нацбезопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощница президента США Джо Байдена по национальной безопасности Марша Блэкберн потребовала уволить члена Сената Конгресса США Джейка Салливана.

    По ее словам, Салливан регулярно вводит в заблуждения все правительство относительно состояния угроз безопасности в мире.

    Как заявила Блэкберн, за восемь дней до обострения палестино-израильского конфликта Салливан говорил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», передает ТАСС.

    Также сенатор раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, посчитав ее излишне мягкой.

    Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке за несколько недель до 7 октября.

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