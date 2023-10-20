Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.17 комментариев
Полиция Гаити задержала подозреваемого в организации убийства президента Моиза
Nouvelliste сообщила о задержании экс-сотрудника минюста Гаити Бадио, подозреваемого в организации убийства Моиза
Национальная полиция Гаити задержала экс-сотрудника минюста страны Жозефа Феликса Бадио, который, как предполагается, отдал приказ об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщили СМИ.
Директор колумбийской полиции Хорхе Варгас рассказывал, что именно Бадио велел двум отставным колумбийским военным убить президента Гаити. Как установило колумбийское расследование, Моиза сначала собирались арестовать. Приказ убить Моиза Бадио отдал за три дня до начала операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nouvellist.
Напомним, в 2021 году группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США.