  • Новость часаБайден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
    «Железный купол» Израиля может не выдержать серьезных ракетных ударов
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    Мигрантов предложили лишать гражданства РФ за отказ от участия в СВО
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    Дуда: До 1989 года только свиньи ходили на выборы в Польше
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    20 октября 2023, 05:54

    Полиция Гаити задержала подозреваемого в организации убийства президента Моиза

    Nouvelliste сообщила о задержании экс-сотрудника минюста Гаити Бадио, подозреваемого в организации убийства Моиза

    Tекст: Антон Антонов

    Национальная полиция Гаити задержала экс-сотрудника минюста страны Жозефа Феликса Бадио, который, как предполагается, отдал приказ об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщили СМИ.

    Директор колумбийской полиции Хорхе Варгас рассказывал, что именно Бадио велел двум отставным колумбийским военным убить президента Гаити. Как установило колумбийское расследование, Моиза сначала собирались арестовать. Приказ убить Моиза Бадио отдал за три дня до начала операции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nouvellist.

    Напомним, в 2021 году группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США.

    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

    Коментарии (13)
    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

    Коментарии (25)
    19 октября 2023, 12:39
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, сообщает пресса.

    Микоян, как пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, убил бабушку и брата ножом за то, что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться.

    Подозреваемый в ходе допроса, как утверждается, сознался в содеянном.

    Ранее в деревне Крюково в Московской области нашли тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Музыкант заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

    По данным «Известий», Микоян сначала поссорился с бабушкой, убил ее, а потом убил брата.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 18:52
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.

    Как сообщили очевидцы каналу, Милохина избили из-за того, что он заглянул в открытое окно одного из домов. Местный житель под антироссийские лозунги избил россиянина, передает URA.ru.

    К избивающему парня мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли. После случившегося Милохин экстренно улетел в Дубай.

    Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы. Тогда Милохин опять покинул Россию. 

    Коментарии (37)
    19 октября 2023, 10:33
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Артист заявил «Газете.Ru», что не общался с ним много лет. Он признался, что никогда не считал Романа своим родственником. «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака», – уточнил музыкант, добавив, что тот был «отморозком и мерзким человеком».

    Произошедшее Стас Намин назвал страшной трагедией.

    В пресс-службе Центра Стаса Намина уточнили, что музыкант категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы Микояна.

    Представители продюсера рассказали, что пасынок Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. При этом Намин никогда не усыновлял его.

    «Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», – рассказали в Центре РИА «Новости».

    Напомним, ранее в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. По данным следствия, жертвами оказались сын Стаса Намина Артем Микоян и бабушка Артема Полина Ткаченко, подозреваемым является старший сын музыканта Роман Микоян.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 10:42
    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

    Мотивом убийства сына и тещи Стаса Намина могли стать имущественные разногласия

    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи рассматривают имущественные разногласия как мотив убийства сына Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян) Артема Микояна и его бабушки в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что убийство из-за имущества – только одна из версий, которую выдвигает следствие.

    Ранее в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (50)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 09:39
    Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее
    Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал российским туристам отправиться на отдых в КНДР.

    На вопрос, рекомендовал ли бы он КНДР как место отдыха для российских туристов, Лавров ответил утвердительно.

    «Стал бы», – сказал министр, передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.

    Коментарии (13)
    Главное
    Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа
    Axios: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    Названо количество страдающих ожирением россиян
    Релокантов хотят штрафовать дистанционно за дискредитацию ВС
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Пасынку Намина предъявили обвинение в убийстве брата и бабушки

    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

    Перейти в раздел

    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

    Перейти в раздел

    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............