Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

Tекст: Илья Абрамов

«Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

«Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

«Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

«С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.