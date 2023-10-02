Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО в понедельник утром предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа на объекты по территории России, сообщило Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что около 9.00 украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.
Накануне ПВО уничтожила две украинские ракеты над Крымом.