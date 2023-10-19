Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.15 комментариев
Атаман назвал перспективные направления применения казачьих подразделений в армии
Верховный атаман Дьяконов: В армии России должны быть созданы специальные казачьи отряды
Казаки должны быть часть действующей армии в составе специальных казачьих отрядов, заявил газете ВЗГЛЯД верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.
«Должны быть созданы специальные казачьи отряды, прототипами которых являлись легкие казачьи полки, пластунские сотни войск Российской империи. На сегодняшний день такой функционал выполняют отдельные бригады специального назначения Главного управления Генштаба МО. Я считаю, что именно там казаки должны в будущем занять свое достойное место и заниматься тем исконным ремеслом, которым всегда занимались в армии наши предки», – рассказал атаман в интервью газете ВЗГЛЯД.
Также Дьяконов рассказал, что в зоне СВО казаки достойно представляют русское воинство.