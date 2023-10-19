Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.14 комментариев
Релокантов предложили штрафовать за дискредитацию ВС дистанционно
Татарстан направил в Госдуму законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС
Депутаты госсовета Татарстана одобрили и направили в Госдуму России инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан, находящихся за рубежом и дискредитирующих ВС России.
Отмечается, что есть случаи, когда, находясь за границей, общественные лидеры и активисты занимаются деятельностью, направленной против интересов России, передает РИА «Новости». К ним нельзя применить меры профилактического воздействия, поэтому предложено выписывать штрафы удаленно.
В действиях таких граждан содержатся признаки возбуждения ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация Вооруженных сил РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.