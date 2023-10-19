Путин принял участие в открытии спорткомплексов в регионах

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава государства поучаствовал в открытии Центра спортивной борьбы в Ульяновске, Центра гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительный комплекс в Брянске, спорткомплекса с бассейном в Балабаново (Калужская область), передает ТАСС.

«Открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску, – строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов, муниципалитетов», – сказал президент.

Он отметил, что это – ожидаемые жителями проекты, в России есть много спортивных объектов, и с каждым годом становится больше. Их пока не хватает на то, чтобы Россия вышла на тот уровень, который заявлен как необходимая планка для развития физкультуры и спорта.

Согласно поставленным целям, 70% населения должны заниматься физической культурой и спортом по всей стране, в том числе люди разных возрастов и разных групп по здоровью.

«И то, что у нас и малыши, и взрослые люди будут получать возможность заниматься физкультурой и спортом теперь в новых объектах в пяти разных регионах РФ, – это очень хороший шаг вперед. Еще раз всех поздравляю с этим и желаю всего самого доброго», – сказал он.