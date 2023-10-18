Путин назвал удар по госпиталю в секторе Газа катастрофой

Tекст: Алексей Дегтярев

«Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла – это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа», – цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что удар пришелся по «месту гуманитарного характера».

Президент России добавил, что рассчитывает на то, что удар станет «сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать», сводить его к возможности каких-то контактов и переговоров.

«Есть противоречия внутри палестинского сообщества – и Западный берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими», – указал Путин.

Напомним, во вторник арабские СМИ сообщали, что израильская авиация ударила по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста.