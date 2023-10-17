Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?5 комментариев
Депутат новой волны Алтухов назначен зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы
Депутат новой волны от ЕР Алтухов назначен зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы
Депутат Госдумы новой волны от «Единой России» Сергей Алтухов назначен заместителем председателя комитета по экономической политике парламента страны. Такое решение было принято на пленарном заседании Госдумы 17 октября.
На своей должности Алтухов будет курировать вопросы регулирования рынка алкоголя и табака, перспективные направления экономического развития черноморских курортов и поддержку новых высокотехнологичных производств.
«Избрать депутата Государственной думы заместителем председателя комитета Государственной думы по экономической политике Алтухова Сергея Викторовича», – говорится в опубликованном на сайте Госдумы РФ постановлении по итогам заседания.
Сергей Алтухов в октябре 2021 года избран депутатом Госдумы от одномандатного округа №49 Краснодарского края, куда входят популярные черноморские курорты Геленджик и Туапсе, промышленный и транспорто-логистический хаб Новороссийск, а также два предгорных района – Горячеключевской и Северский. Эксперты ЭИСИ относят Алтухова к числу «депутатов новой волны» — парламентариев, которые в 2021 году получили мандат в Госдуме впервые, проявляют себя как эффективные законодатели, близкие к людям и отстаивающие интересы конкретных социальных групп, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе весенней сессии Алтухов запомнился предложением запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран на предприятиях общепита и в транспорте и обязать заместить её отечественной продукцией. Также выступил автором законопроектов по поддержке отечественных виноделов, внедрению цифрового рубля, легализации майнинга и криптовалют, запрета для офшорных компаний на участие в концессионных соглашениях в ЖКХ.
Кроме этого, ведет законотворческую работу по интеграции новых регионов в правовое поле России в части перезапуска экономики, создания условий для инвестиций в эти территории и их опережающего экономического развития. Оказывает шефскую помощь жителям Рубежного со стройматериалами и гуманитарными грузами. Передает необходимое оборудование и обмундирования добровольческим казачьим формированиям БАРС в зоне СВО.