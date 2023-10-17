Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».6 комментариев
Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин
Российский президент Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на прием руководителей делегаций – участников форума «Один пояс – один путь».
В форуме принимают участие главы более 20 стран, их встречали председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань, передает ТАСС.
На встрече присутствуют главы международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмы Руссефф.
Перед встречей прошла церемония, где участники сделали общую фотографию. Путин на ней занял место по правую руку от Си Цзиньпина. До этого он поздоровался с лидером КНР за руку и обменялся с ним несколькими репликами. С другой стороны от российского президента встал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.
Напомним, президент России на полях форума провел встречу с президентом Вьетнама Во Ваном Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.