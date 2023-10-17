Путин прибыл на прием участников форума «Один пояс – один путь» в Пекин

Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

Tекст: Ольга Никитина

В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

«Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.