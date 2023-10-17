Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

Tекст: Ольга Никитина

«Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – Венгрия», – передает ТАСС слова российского лидера.

«Конечно, очень важным является с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе. Знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона рада этой встрече. «Уверен, она пройдет в позитивном ключе», – подчеркнул президент.

В ходе встречи Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту. «В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем – за первые семь месяцев – падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане», – указал он.

Ранее Путин провел встречу с президентом Вьетнама. Также запланированы переговоры президента России с китайским лидером Си Цзиньпином.