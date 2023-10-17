Путина пригласили во Вьетнам

Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с официальным визитом

Tекст: Вера Басилая

Во Ван Тхыонг заявил, что генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, лично он и все другие вьетнамские руководители ждут Путина в стране для обсуждения основных направлений двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

«Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа и важной вехой в отношении наших стран», – сказал Во Ван Тхыонг.

Президент Вьетнама отметил, что вьетнамцы всегда будут помнить поддержку и помощь советского и российского народа в самый трудный период своей национально-освободительной борьбы, а также в деле послевоенного развития страны.

Он также отметил, что Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике, во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня.