Посол России объяснил, почему США демонстрируют поддержку Израиля

Посол России в Иерусалиме Викторов назвал визиты политиков США в Израиль попытками загладить свои промахи

Tекст: Алексей Дегтярев

Москва готова работать над прекращением палестино-израильского конфликта и над дальнейшим урегулированием, а эмиссары из США на высоком уровне пытаются «загладить свою вину» и промахи демонстрацией решительной поддержки Израиля, указал Викторов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что поддержание Москвой контактов с некоторыми представителями ХАМАС не означает поддержки террористической деятельности, что пытаются вменить России в вину.

Российская сторона никогда не поддерживала и всегда осуждала любые террористические, экстремистские проявления и действия.

Россия считает, что нужно как можно скорее прекратить огонь в зоне конфликта и открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей, как бы «тяжело и трудно это ни было», заключил посол.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, у него намечена встреча с премьером страны Биньямином Нетаньяху. Сам Блинкен заявил, что президент США прибудет в Израиль 18 октября.