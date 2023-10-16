Блинкен вернулся в Израиль на встречу с Нетаньяху

Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа

Tекст: Валентина Григоренко

Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.