  • Новость часаРоссийская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    17 октября 2023, 05:29

    Кулеба заявил о согласии 59 компаний производить оружие с Киевом

    Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Киевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий, они будут вместе с Киевом производить оружие.

    По его словам, уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий и будут вместе с Украиной производить необходимое оружие, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий, на котором сообщил о создании альянса.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 16:14
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления

    Шойгу раскрыл число потерянных ВСУ бронированных боевых машин с начала контрнаступления

    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но Российская армия улучшила свое положение и не допустила продвижения противника, сказал министр, передает ТАСС.

    ВС России же не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне СВО выглядит «устойчиво и уверенно», подчеркнул глава ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (51)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

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    16 октября 2023, 14:36
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 16:07
    В Херсоне украинские власти переименовали «напоминающие о России» улицы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, был переименован ряд улиц, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом, сообщил в своих социальных сетях назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

    Так, площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица – Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского, а улица Волгоградская – Мариупольской. Также теперь в Херсоне нет сквера Пушкина, он переименован в Фонтанный. Площадь 200-летия Херсона теперь будет площадью Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее депутаты Днепропетровского облсовета на Украине приняли решение переименовать Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.

    Коментарии (30)
    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергея Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    16 октября 2023, 11:27
    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

    Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

    Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

    Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовое в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    16 октября 2023, 14:59
    На Украине командира роты обвинили в фиктивном зачислении футболистов в армию

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Украины предъявила обвинение в фиктивном зачислении на военную службу футболистов командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщили в пресс-службе МВД республики.

    В сообщении утверждается, что после принятия «присяги» семь футболистов несли службу исключительно на бумаге. Эти футболисты получали финансовое обеспечение, что нанесло ущерб государству в размере 1,5 млн гривен (более 41 тыс. долларов), передает ТАСС.

    Подозреваемому инкриминируют ст. 426-1 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий должностным лицом).

    Ранее сообщалось, что на Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации – в даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти.

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    16 октября 2023, 06:25
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Хмельницкий на Украине слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что в Хмельницком прогремели взрывы, работает воздушная тревога, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

    Из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации следует, что воздушная тревога звучит в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в трех регионах.

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    16 октября 2023, 11:01
    В результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    В результате массовой атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    Массовой атаке беспилотников подверглись Курск и Курский район в минувшие выходные, пять домов получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    По его словам, в ночь с субботы на воскресенье над городом работала ПВО, в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности, проведено обследование по всем заявлениям, передает ТАСС.

    Куцак заявил, что по пяти адресам будет вестись работа для устранения последствий падения обломков.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с субботы на воскресенье российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью.

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    16 октября 2023, 08:22
    Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

    Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

    «Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

    Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.

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    16 октября 2023, 09:49
    Обломки БПЛА нашли в Саратовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Балаковском районе Саратовской области обнаружили обломки беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава района Сергей Грачев.

    В своем Telegram-канале Грачев написал, что дрон нашли на поле в Балаковском районе, там работают экстренные службы и правоохранительные органы.

    Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.

    Ранее на подлете к Белгороду были уничтожены два беспилотника ВСУ.

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    16 октября 2023, 12:41
    В России заявили, что ВСУ не смогут прорвать оборону в районе Клещеевки

    Бибилов: Сил ВСУ не хватит, чтобы прорвать оборону России в районе Клещеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики не смогут прорвать российскую оборону в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, заявил замкомандующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» (ДШК (Э)) по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

    Бибилов заявил ТАСС, что ситуация в районе Клещеевки тяжелая. При этом он опроверг сообщения о том, что населенный пункт якобы находится под украинским контролем.

    В районе Клещеевки, по его словам, действует ряд подразделений корпуса. Сил украинских националистов не хватит, чтобы прорвать российскую оборону, угроза окружения Артемовска отсутствует, подчеркнул Бибилов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили пять атак под Артемовском.

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