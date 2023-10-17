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На Донецком направлении за сутки отражено девять атак ВСУ
Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении предприняли девять атак, все они отражены «Южной» группировкой войск, сообщило Минобороны России.
ВСУ попытались провести девять атак на Донецком направлении, все атаки отражены, поражены живая сила и техника украинской стороны у Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
За сутки украинская сторона потеряла до 485 человек, три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поражен полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила семь атак украинских штурмовиков у Ивановки, Тимковки (Харьковская область) и Надии (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 270 человек, танк и 10 боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab и две САУ «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. Поражены живая сила и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.
ВСУ потеряли на этом направлении до 115 человек, три боевые бронированные машины, поражены два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ у города Угледара (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 150 человек, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-20.
На Запорожском направлении отражены четыре атаки украинских штурмовиков из 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 110 человек, семь танков, семь боевых бронированных машин. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М109 Paladin и САУ «Гвоздика».
На Херсонском направлении уничтожено свыше 45 украинских военных, три машины и гаубица Д-30.