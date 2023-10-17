На Донецком направлении за сутки отражено девять атак ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ попытались провести девять атак на Донецком направлении, все атаки отражены, поражены живая сила и техника украинской стороны у Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

За сутки украинская сторона потеряла до 485 человек, три боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поражен полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск отразила семь атак украинских штурмовиков у Ивановки, Тимковки (Харьковская область) и Надии (ЛНР). Там ВСУ потеряли до 270 человек, танк и 10 боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовиков 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. Поражены живая сила и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.

ВСУ потеряли на этом направлении до 115 человек, три боевые бронированные машины, поражены два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ у города Угледара (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 150 человек, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении отражены четыре атаки украинских штурмовиков из 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у поселка Вербовое (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 110 человек, семь танков, семь боевых бронированных машин. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская гаубица М109 Paladin и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении уничтожено свыше 45 украинских военных, три машины и гаубица Д-30.