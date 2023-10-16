Львова-Белова рассказала о международной повестке института уполномоченного по правам ребенка

«Мы занимаемся задачами, связанными с защитой детей на территории Российской Федерации, но также в рамках федерального закона, который определяет полномочия детских омбудсменов, содействуем развитию международного сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей. Несмотря на беспрецедентные санкции, давление, дезинформацию вокруг России наша международная повестка в последний год значительно расширилась», – сказала Львова-Белова, слова которой приводятся на ее сайте.

Кроме того, аппарат детского омбудсмена продолжает гуманитарную миссию на Ближнем Востоке. Темпы наращивает и российско-африканское сотрудничество. Например, совместно с Русской православной церковью запланировано открытие гуманитарных штабов в Африке для обеспечения детей водой, питанием, медицинской помощью, лекарствами и одеждой. Кроме того, уже реализуются четыре инициативы.

Также усиливается сотрудничество со странами Содружества независимых государств. В этом году стартовала работа комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств – участников СНГ, созданной по инициативе российской стороны.

Один из наиболее масштабных вопросов с точки зрения включенности института уполномоченных по правам ребенка – защита прав детей во время проведения специальной военной операции. Для оказания адресной гуманитарной помощи семьям с детьми и воспитанникам детских учреждений весной 2022 года была запущена акция «Детям – в руки».

«В рамках акции мы уже организовали 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь получили около 13 тыс. человек. Всего доставлено более 240 тонн помощи на более чем 164 млн рублей. Для оптимизации работы и более эффективной помощи мы открыли пять гуманитарных штабов – в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе, Геническе. Только в этом году через них к нам поступило около 3 тыс. обращений от семей с детьми», – рассказала детский омбудсмен. По словам Марии Львовой-Беловой, новые регионы продолжают страдать от военной агрессии со стороны Украины.

Для системной работы в новых регионах создается институт уполномоченных по правам ребенка. В Донецкой народной республике и Запорожской области вопросы защиты прав детей в настоящее время возложены на профильных советников глав регионов. Законы об уполномоченном по правам ребенка приняли в Донецкой и Луганской народных республиках. Планируется учреждение соответствующей должности в Херсонской и Запорожской областях.

В новых регионах реализуются стратегические программы уполномоченного. Как сообщила Львова-Белова, до конца года откроются три новых подростковых центра – в Макеевке (ДНР), Мариуполе (ДНР) и Беловодске (ЛНР). Кроме того, продолжается работа с подростками, которые пережили опыт военных действий. Состоялось 11 реабилитационных смен «Послезавтра».