В Херсонской области стартовала «Неделя документального кино»

На сеанс собралось больше 100 учащихся 7-9 классов. С идеей провести в России «Неделю документального кино» выступил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, курирующий вопросы военно-патриотического воспитания и образования в межпарламентской рабочей группе по вопросам СВО. Темой кинопоказов стали герои и участники специальной военной операции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Здесь, в Херсонской области, «Неделя документального кино» станет логичным продолжением регионального патриотического проекта «Единой России» «Исторические беседы», который мы проводим уже около года. В школах Херсонской области состоялось более 1500 встреч, на которых мы говорили о Великой Отечественной войне и СВО. На Украине детям показывали Голливуд, так было выгодно. Сейчас в новых регионах и в Херсонской области настало время правды. Документальное кино отличается от художественного отсутствием вымысла. Оно показывает, как было на самом деле. Поэтому так важно показывать документальное кино об участниках, героях СВО. Молодежь в Херсонской области должна не просто знать правду, а еще и транслировать ее», – отметил сенатор Херсонской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Партнером проекта выступает Российское общество «Знание», которое имеет большой опыт просветительской работы в регионах. Фильм «Где проходит граница» снят режиссером Александрой Франк при поддержке Министерства культуры России.

«Чтобы рассказать истории обычных людей – врача, музыканта, командира роты, детей, съемочная группа проехала через освобожденные земли Мариуполя, Донбасса. Для чего нужна специальная военная операция? Где проходит граница личной ответственности за будущее нашей страны и граница участия каждого из нас в истории Донбасса? Это фильм-размышление не только о горе, но и о любви – к стране, родному языку, людям», – говорят о фильме его создатели.

Фильм был снят в Донбассе, непосредственно в зоне СВО. Достоверность показанных фактов не подлежит сомнению. До 22 октября документальный фильм «Где проходит граница» покажут по всей Херсонской области. Кинопоказы проведут депутаты Херсонской областной Думы от партии «Единая Россия».

С 2022 года по инициативе партии «Единая Россия» в Херсонской области региональным отделением реализуется патриотический проект «Исторические беседы». Они проходят в школах региона и касаются тематики Великой Отечественной войны. Встречи в формате диалога подкрепляются видеоконтентом, предоставленным Институтом развития интернета. Это видеолекции, художественное и документальное кино. В сентябре школьникам Скадовского района демонстрировали познавательный фильм «Нескучно об истории».