Человек погиб в аварии с 14 машинами и автобусом в Ленобласти

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла во Всеволожском районе, на 21-м километре трассы А-121 «Сортавала», там столкнулись 13 легковушек, грузовик и автобус, уточнили в ГКУ, передает ТАСС.

Согласно предварительной информации, погиб один человек, двух госпитализировали с травмами. На месте работают пожарные «Леноблпожспаса».

Отмечается, что автобус – экскурсионный, он ехал в Рускеалу в Карелии. Его водитель и 53 взрослых пассажира не пострадали, на место вызван запасной автобус.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пояснили, что с 8.00 до 9.00 мск в понедельник произошло сразу пять аварий, участниками которых стали 14 машин. Погибший и пострадавшие есть только в одном случае.

При этом на участке накануне вечером проводилась противогололедная обработка. Согласно данным, полученным с датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения на асфальте, зимней скользкости на участке не зафиксировано.

В ГУ МВД по Петербургу и области указали, что авария с погибшим произошла около 7.10 мск, в этот момент на 23-м километре Новоприозерского шоссе столкнулись пять машин.

Водитель грузовика Iveco встал на обочине, чтобы помочь водителю съехавшей в кювет машины. После этого в грузовик въехала «Лада-Ларгус», а затем в Iveco въехали иномарки Chevrolet Lacetti и Peugeot. Все машины после аварии съехали в кювет. Женщина-водитель Peugeot 1998 года рождения умерла на месте.