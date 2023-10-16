ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

Tекст: Вера Басилая

По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовым в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.