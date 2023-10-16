Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек
Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.
Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.
Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовым в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.