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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 14:36

    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

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    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    15 октября 2023, 23:57
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

    Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»

    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров отметил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

    Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».

    Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, требующую не допустить въезда Зеленского в страну.

    Ранее политик обратилась к президенту Румынии, заверив, что «будет плохо, если она поймает его (Зеленского) в парламенте». «Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны», – подчеркнула Шошоакэ.

    Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента. До этого Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.

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    16 октября 2023, 01:26
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске, в семи областях Украины прозвучала воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в Черниговском, Сумском, Полтавском, Харьковском, Черкасском, Кировоградском, Днепропетровском регионах Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    Уточняется, что сигнал тревоги начал расширяться с 0.27 (совпадает с мск.), когда прозвучал в Черкасской области.

    Ранее воздушная тревога была объявлена на юге Украины.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    16 октября 2023, 11:27
    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

    Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

    Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

    Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовое в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    15 октября 2023, 19:32
    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

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    16 октября 2023, 01:11
    Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik похоронили в Белгороде

    Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik Хайбара Акифи похоронили в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    Семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую в результате атаки украинского дрона, похоронили в Белгороде, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на канале «Россия 1».

    По ее словам, похоронили четырехлетнюю дочь журналиста Амину, его тестя с тещей, а мама Амины Олеся не попала на похороны единственной дочери из-за того, что сама находится в шоковом состоянии в больнице, передает РИА «Новости».

    Медиаменеджер добавила, что сам корреспондент приехал навестить семью, провести с ней пару дней. Он все еще находится в коме.

    «Он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир Зеленский)», – подчеркнула Симоньян.

    В ходе удара беспилотника ВСУ по Белгороду погибла четырехлетняя дочь Акифи, а он сам и его супруга получили ранения. В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь.

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    15 октября 2023, 16:48
    В Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины

    Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Процесс вступления Молдавии в Евросоюз будет очень сложным, республика не сможет стать его частью без Украины, заявил депутат Европарламента Алин Митуца.

    Митуца напомнил в эфире радио Moldova, что Молдавию и Украину ввели в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев, однако процесс вступления очень сложен. Он уточнил, что каждую главу переговоров нужно «воспринимать слово в слово и обсуждать». По его словам, Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, передает РИА «Новости».

    Как указал Митуца, ЕС тратит ежегодно 260 млрд евро для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия и Украина не сможет вступить в Евросоюз в сжатые сроки, потому что сначала необходимо согласие всех 27 государств

    В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

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    15 октября 2023, 17:21
    Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США планирует запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.

    Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».

    Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

    В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    15 октября 2023, 15:23
    В ВСУ начали экономить боеприпасы для ПВО при атаках дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются экономить на боеприпасах для систем противовоздушной обороны и не тратить их на дроны, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Подразделения украинской армии разворачивают системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, для борьбы с дронами они применяют мобильно-огневые группы, сказала Гуменюк в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.

    Она пояснила, что противодействовать беспилотникам «очень мощными средствами ПВО» в условиях нехватки таких систем нецелесообразно.

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    16 октября 2023, 06:25
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Хмельницкий на Украине слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что в Хмельницком прогремели взрывы, работает воздушная тревога, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

    Из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации следует, что воздушная тревога звучит в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в трех регионах.

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    16 октября 2023, 08:22
    Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

    Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

    «Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

    Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.

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    16 октября 2023, 11:01
    В результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    В результате массовой атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    Массовой атаке беспилотников подверглись Курск и Курский район в минувшие выходные, пять домов получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    По его словам, в ночь с субботы на воскресенье над городом работала ПВО, в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности, проведено обследование по всем заявлениям, передает ТАСС.

    Куцак заявил, что по пяти адресам будет вестись работа для устранения последствий падения обломков.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с субботы на воскресенье российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью.

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    16 октября 2023, 09:49
    Обломки БПЛА нашли в Саратовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Балаковском районе Саратовской области обнаружили обломки беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава района Сергей Грачев.

    В своем Telegram-канале Грачев написал, что дрон нашли на поле в Балаковском районе, там работают экстренные службы и правоохранительные органы.

    Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.

    Ранее на подлете к Белгороду были уничтожены два беспилотника ВСУ.

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