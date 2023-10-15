  • Новость часаАрмия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе
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    Евросоюз начал войну с Илоном Маском
    Путин оценил возможность ядерной войны
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    Иран пригрозил Израилю из-за ударов по Газе
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове Николаевской области
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    32 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 23:57

    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

    Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров отметил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

    Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского. Более того, румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 15:39
    В США рассказали, как изменятся границы Украины

    Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

    Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

    Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

    «Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

    Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.

    Коментарии (28)
    14 октября 2023, 14:59
    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    Коментарии (16)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 18:28
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины оказались загнаны в ловушку российскими войсками в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

    Он считает, что силы РФ вскоре возьмут украинских военных в котел. При этом Киев вместо отхода на позиции посылает подкрепления, чем делает только хуже, так как русские их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Риттер прогнозирует, что конфликт вскоре завершится полным крахом украинской армии, так как у ВСУ кончаются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановлено.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли с начала июня в ходе так называемого контрнаступления 90 тыс. человек.

    Коментарии (29)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (16)
    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (10)
    14 октября 2023, 10:53
    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, а дальнейшая поддержка Киева может привести к полному уничтожению украинского государства, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

    Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.

    «Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».

    Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

    Коментарии (36)
    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (18)
    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

    Коментарии (11)
    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (13)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 21:57
    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование

    Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму

    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

    Как указал Зеленский, Киев обращается к некоторым странам, чтобы они передали системы ПВО на зимний период. «Есть системы, которые придут и будут у нас, и есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

    «У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Не могу сказать вам, где будут эти системы, и не могу сказать количество», – добавил Зеленский.

    Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.

    Коментарии (29)
    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (27)
    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

    Коментарии (13)
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    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

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    Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

    Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта. Большие проблемы для ВСУ создают беспилотники и управляемые авиабомбы. В экспертной среде отмечают: происходящее – лишь прелюдия наступления российской армии, нельзя позволить противнику уйти в оборону и укрепиться в осенне-зимний период. Подробности

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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

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