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    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 14:10

    Зеленскому не дали выступить перед парламентом Румынии

    G4Media: Зеленскому не разрешили выступить перед парламентом Румынии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского, сообщили источники в парламенте.

    Зеленский прибыл в Бухарест с официальным визитом, однако заседание парламента с его выступлением решили отменить, сообщили источники G4Media, передает RT.

    В конце сентября Зеленского не допустили до выступления перед Конгрессом США, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что у законодателей не хватило на это времени.

    10 октября 2023, 05:28
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ предприняли попытку атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области, однако были отброшены российскими силами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.

    Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

    Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.

    Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (9)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (12)
    10 октября 2023, 09:25
    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

    BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Внимание в конфликте на Украине в большей степени уделяется танкам и БПЛА, однако войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».

    По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.

    Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.

    Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.

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    9 октября 2023, 20:19
    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров

    Вице-премьер Верещук: Западные страны выделят Украине более 71 млн долларов на закупку дров

    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров
    @ IMAGO/Avanti/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Пресс-служба министерства реинтеграции Украины со ссылкой на Верещук указала, что в 2023 году Украина договорилась с зарубежными партнерами о том, что украинское правительство будет сосредоточено на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров». По ее словам, для этого необходимо выделить 2,6 млрд гривен из 5 млрд на прохождение зимы в целом, передает РИА «Новости».

    Как указала Верещук, речь идет о населенных пунктах, которые расположены в прифронтовых областях страны. По ее мнению, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Она добавила, что компания «Украинская железная дорога» совместно с госпредприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки.

    Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

    Ранее глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко назвал «сверхсложным» будущий отопительный сезон, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме». На ТЭС мало угля, ожидаются проблемы с газоснабжением, а электроэнергию за последнее время уже девять раз Украина экстренно запрашивала из Европы.

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    9 октября 2023, 15:14
    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вторым указом он назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича.

    Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины. Причины отставки не сообщаются, передает ТАСС.

    С 2022 года Баргилевич возглавлял штаб восточной группировки войск ВСУ. До этого с 2020 по 2022 годы занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

    Танцюра занимал свою должность с 15 мая 2022 года. Он объявлен в розыск в России.

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    10 октября 2023, 12:25
    Песков ответил на слова Зеленского о «желании развязать войну» на Ближнем Востоке

    Песков опроверг слова Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке

    Песков ответил на слова Зеленского о «желании развязать войну» на Ближнем Востоке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, как в Кремле относятся к соответствующим заявлениям президента Украины, Песков ответил, что негативно. «Они (заявления Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) совершенно не имеют под собой никаких оснований», – приводит его слова ТАСС.

    Между тем, по мнению политиков в разных странах и экспертного сообщества, радикальное палестинское движение ХАМАС получило оружие, которое применялось для атаки на Израиль, именно с Украины. Так, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявлял газете ВЗГЛЯД, что Украина могла стать источником поставок для боевиков ХАМАС.

    В Кремле сообщали, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

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    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    9 октября 2023, 22:16
    В США заявили о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

    The New Yorker: Байден готов передать Киеву ракеты ATACMS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден готов передать Украине ракеты ATACMS, о чем сообщил еще в сентябре, передает журнал The New Yorker.

    По данным СМИ, в сентябре незадолго до визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Байден одобрил поставку ракет Киеву, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что ранее Байден не был готов передать ракеты, поскольку боялся, что их отправка может привести к эскалации.


    Между тем ранее Байден заявил, что Вашингтон проработал все просьбы Зеленского о поставках вооружений. При этом президент США отказался говорить о том, обещал ли он Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

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    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

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    10 октября 2023, 06:01
    Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Экипажи боевых вертолетов Ми-35М ЦВО в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации», – передает сообщение РИА «Новости».

    Для атаки на опорный пункт использовались неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8.

    Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России ударила по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации украинских войск рядом с Торским на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп ВС Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 человек, уничтожены две бронемашины.

    Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    10 октября 2023, 08:19
    Киев стянул дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Марочко: Киев стягивает дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает на Краснолиманское направление дополнительные силы – к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, около Серебрянского лесничества и Белогоровки отмечено прибытие дополнительных сил ВСУ с бронетехникой и личным составом, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что, исходя из состава и численности прибывающих подразделений, можно предположить подготовку как оборонительных, так и наступательных действий.

    Ранее ВС России уничтожили украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 11:03
    Начальника Львовского военкомата уволили через месяц после назначения

    Начальника Львовского областного военкомата на Украине уволили через месяц после назначения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил с должности начальника Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК, как на Украине называют военкоматы) полковника Дениса Чаюка.

    Как сообщает издание Zaxid.net, причины увольнения Чаюка не разглашают, его перевели на должность замкомандира одной из воинских частей, передает ТАСС.

    Кто теперь возглавит Львовский облвоенкомат, пока неизвестно.

    Отмечается, что Чаюк был назначен начальником военкомата 4 сентября, до этого он занимал должность замкомандира Закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Украины был награжден званием Героя Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    Напомним, в июле глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко заявил, что добровольно служить в ВСУ сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных.

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    10 октября 2023, 08:48
    Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

    Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Западное меньшинство проводит агрессивную и узкокорыстную линию, в результате их действий в международных отношениях возник серьезный кризис, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

    Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

    Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

    Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.

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    10 октября 2023, 08:30
    Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже для служб ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Специалисты ФСБ обнаружили и пресекли деятельность жителя Приморья, который оказался причастен к сбору сведений в пользу спецслужб и разведки Украины, сообщил представитель регионального управления ФСБ.

    Уточняется, что приморец выполнял задания военной разведки Украины, в частности, собирал сведения и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры края представителю, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в ФСБ, мужчина осознанно передавал данные, способные навредить безопасности территории России, в том числе в ходе «проведения акций прямого воздействия».

    Как добавили в управлении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, в данный момент обвиняемый заключен под стражу.

    Ранее ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники.

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      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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